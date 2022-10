Gims: : «L’album de Sexion d’Assaut n’arrivera pas»

Le rappeur congolais a confié qu’il ne fallait plus s’attendre à un disque du groupe qui l’a révélé.

«L’album n’arrivera pas. On est parti sur un succès, qui était «L'Apogée» (ndlr: sorti en 2012). Cette tournée nous a permis de voir que c’était mieux de s’arrêter là» a dit le chanteur au micro de la radio française. Gims, 36 ans, a en outre confirmé que des morceaux avaient bel et bien déjà été enregistrés. Des «désaccords» entre les membres de Sexion d’Assaut sont à l’origine de cette décision ainsi qu’une crainte d’«écorner la légende».

«J’étais prêt à le faire. J’étais prêt à le sortir», a-t-il ajouté avant de préciser qu’il s’était ensuite rétracté. «Les autres voulaient le sortir aussi. On a gueulé, on a crié parce qu’on est une bande d’amis. Au final, on a décidé de ne pas le faire». La veille de lâcher cette bombe, Gims avait communiqué l’arrivée d’un disque en solo. «Les dernières volontés de Mozart (symphony)» sera disponible le 2 décembre 2022. Reste à savoir si cette galette a chamboulé les plans de Sexion d’Assaut. Impossible de le savoir à ce stade.