Variole du singe: L’alerte n’est plus maximale, la vigilance reste de mise

Quasiment un an après le début de sa flambée hors des zones endémiques, l'épidémie de mpox – longtemps appelée variole du singe – apparaît suffisamment en reflux et contrôlée pour lever le niveau maximal d’alerte, a décidé l’OMS jeudi, tout en appelant à rester vigilant.

«Je suis heureux de déclarer que le mpox ne représente plus une urgence de santé publique de portée internationale», a annoncé le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse. Pour les experts du comité d’urgence, dont il a suivi les recommandations, le déclin de l’épidémie et les progrès dans son contrôle sont assez importants pour passer à une autre étape.

Flambée des cas à partir de mai 2022

Cette annonce sur le mpox intervient une semaine exactement après la levée du niveau d’alerte le plus élevé de l’OMS pour le Covid. «Si les urgences pour le mpox et le Covid-19 sont finies, la menace de nouvelles vagues demeure pour les deux. Les deux virus continuent de circuler et les deux continuent de tuer», a averti le Dr Tedros, dans le sillage des experts.