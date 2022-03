L’Allemagne boude le vélo

Le pays ne supporte plus le cyclisme: après les chaînes de télé qui refusent de diffuser le Tour de France 2009 à cause des multiples affaires de dopage, c’est le Tour d’Allemagne qui passe à la trappe.

Le vélo n’a plus la cote outre-Rhin. La plus grande épreuve cycliste du pays, n'aura pas lieu en 2009 en raison des cas de dopage avérés.

C'est ce qu’ont annoncé jeudi conjointement les organisateurs de cette épreuve et la Fédération allemande de cyclisme (BDR), quelques heures après l’annonce d’ARD et de ZDF de ne pas diffuser la Grande Boucle 2009.

Le cyclisme allemand traverse une grave crise depuis plusieurs années avec notamment le scandale de la T-Mobile et l’exclusion de figures telles que Jan Ullrich et plus récemment Bernhard Kohl de la Gerolsteiner.