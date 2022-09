Sanglante prise d'otages : L’Allemagne commémore les JO de Munich et assume ses erreurs

’Allemagne commémore lundi la sanglante prise d’otages lors des Jeux olympiques de Munich en 1972, au cours de laquelle onze athlètes israéliens avaient été tués, et va reconnaître, 50 ans après, les erreurs commises pendant et après cette tragédie. La cérémonie prévue à partir de 15h réunira le chef de l’État allemand Frank-Walter Steinmeier et son homologue israélien, Isaac Herzog, en présence d’environ 70 proches de victimes.