L’Allemagne durcit sa politique migratoire

Pour limiter l’arrivée d’étrangers, l’Allemagne va prolonger une mesure annoncée le 16 octobre dernier: des contrôles stationnaires à ses frontières avec la Pologne, comme ici, la République tchèque et la Suisse.

Le chancelier allemand Olaf Scholz et les chefs des États régionaux se sont entendus sur une série de mesures destinées à rendre le pays moins attractif pour les migrants, qui entreront en vigueur l’an prochain. Au terme d’une réunion marathon – commencée lundi après-midi, et terminée dans la nuit de lundi à mardi – Olaf Scholz, le chef du gouvernement régional de Basse-Saxe (nord), Stephan Weil, et celui de Hesse (ouest), Boris Rhein, ont détaillé les principales décisions prises, lors d’une conférence de presse à la chancellerie.