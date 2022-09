Energie: L’Allemagne maintient deux centrales nucléaires en veille jusqu’à 2023

Énergie : L’Allemagne maintient deux centrales nucléaires en veille jusqu’à 2023

Pour prévenir toute pénurie d’énergie durant l’hiver prochain, Berlin accorde un léger sursis aux réacteurs Isar 2 et Neckarwestheim 2, après avoir décidé de recourir au charbon.

Deux centrales nucléaires du sud de l’Allemagne, Isar 2 (photo) et Neckarwestheim 2, resteront en veille pour faire face à toute situation d’urgence énergétique.

«Il est certes très improbable que le système électrique connaisse des situations de crise pendant quelques heures au cours de l’hiver, mais ça ne peut pas être totalement exclu actuellement», a justifié le ministre écologiste de l’Économie, Robert Habeck. Deux centrales du sud du pays, Isar 2 (près de Munich) et Neckarwestheim 2 (dans le Bade-Wurtemberg), resteront ainsi en veille pour faire face à toute situation d’urgence énergétique.

De nouveaux éléments combustibles «ne seront pas chargés et, à la mi-avril 2023, ce sera également terminé pour la réserve» d’urgence, a assuré Robert Habeck, soulignant que «l’énergie nucléaire est et reste une technologie à haut risque» et que «les déchets hautement radioactifs pèsent sur des dizaines de générations à venir».