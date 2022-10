Cannabis : L’Allemagne ouvre la voie à une légalisation à usage récréatif

Le ministre allemand de la Santé, Karl Lauterbach, a justifié cette réforme, qui ferait de son pays l’un des plus libéraux d’Europe en matière de cannabis, par la volonté «d’obtenir une meilleure protection des enfants et des jeunes».

Le gouvernement allemand s’est accordé, mercredi, sur un cadre de légalisation du cannabis à usage récréatif pour adultes, sous réserve de l’aval du droit européen, a annoncé le ministre de la Santé, Karl Lauterbach. Les grandes lignes du projet visent à placer la production et le commerce du cannabis sous «contrôle public» et autorisent notamment l’achat et la possession «d’une quantité maximum de 30 grammes» pour la consommation personnelle, a détaillé le ministre.