Guerre en Ukraine : L’Allemagne sévit contre l’emploi de la lettre «Z»

Les personnes qui utilisent ce symbole pour exprimer en public leur soutien à l’invasion russe «doivent s’attendre à des poursuites pénales», ont annoncé les autorités de Bavière et de Basse-Saxe.

Deux grandes régions allemandes, la Bavière et la Basse-Saxe, ont indiqué vouloir poursuivre toute personne utilisant en public la lettre «Z», symbole du soutien apporté à la guerre menée par la Russie de Vladimir Poutine contre l’Ukraine.

La Bavière (sud) et la Basse-Saxe (nord) sont les deux plus grands États régionaux du pays en superficie. Depuis le début de la guerre menée contre l’Ukraine, un «Z» blanc est apparu sur les chars et les uniformes des forces d’invasion russes.