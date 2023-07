Projet de loi : L’Allemagne veut interdire de fumer en voiture en présence d’enfants 

«Une nécessité»

L’annonce de cette future interdiction, qui devrait être introduite dans un prochain projet de loi visant à légaliser le cannabis, a été faite vendredi par le ministre de la Santé Karl Lauterbach. «Les enfants et les femmes enceintes ont besoin d’une meilleure protection dans la société», a expliqué le ministre social-démocrate sur Twitter. «L’interdiction de fumer en voiture lorsqu’ils voyagent est une nécessité. Elle aurait dû être introduite plus tôt», a-t-il jugé, soulignant le risque de «dommages irréversibles» en cas de tabagisme passif.

«Difficilement applicable»

Le ministre de la Santé a en revanche reçu le soutien du Centre allemand de recherche sur le cancer, rappelant que selon des données de 2018, environ 800’000 mineurs sont exposés au tabagisme passif en voiture. L’Association professionnelle des médecins pour enfants et adolescents veut quant à elle aller encore plus loin. Il est «urgent d’interdire la fumée à la maison», a déclaré un porte-parole de l’association au journal Bild samedi. «C’est surtout entre les quatre murs de la maison que les enfants subissent les plus grands dommages à cause du tabagisme passif».