LGBT+ : L’Allemagne veut rendre plus faciles les changements de genre officiels

Le gouvernement planche sur un projet de loi qui remplacerait l’actuelle «loi sur les transsexuels» qui oblige à fournir deux rapports d’experts pour voir reconnu le genre auquel on s’identifie.

Les opposants à l’actuelle «loi sur les transsexuels» réclament depuis longtemps l’abandon de cette législation controversée, les demandeurs se plaignant de la lourdeur de la procédure et des questions personnelles très intimes.

Le gouvernement allemand veut faciliter le changement officiel de prénom et de genre pour les personnes transgenres, reconnaissant jeudi que la législation existante est dépassée et «humiliante». «Le droit de vivre une vie autodéterminée est fondamental pour tous», a assuré la ministre de la Famille, Lisa Paus, lors d’une conférence de presse à Berlin.

Le projet de loi proposé remplacerait la «loi sur les transsexuels» en vigueur depuis 40 ans en Allemagne, qui oblige les personnes à se présenter devant un tribunal et à fournir deux rapports d’experts, généralement des psychothérapeutes, pour que le nom et le genre auxquels elles s’identifient soient légalement reconnus.

Les opposants réclament depuis longtemps l’abandon de cette législation controversée, les demandeurs se plaignant de la lourdeur de la procédure et des questions personnelles très intimes, notamment sur leur comportement sexuel passé. La procédure est en outre coûteuse – jusqu’à 2000 euros environ – et tout simplement «contraire à la dignité humaine», avait souligné dans un entretien la responsable politique transgenre, Tessa Ganserer, avant d’être élue députée des Verts.

Si le projet de loi est adopté, il suffira à un demandeur adulte de déclarer simplement auprès de l’administration compétente le changement qu’il souhaite effectuer sur les documents officiels. «Nous vivons dans une société libre et diverse qui est déjà plus avancée dans de nombreux domaines que ne le sont nos lois. Il est grand temps que nous adaptions le cadre juridique à la réalité sociale», a jugé Lisa Paus. C’est «un petit pas pour l’administration et un grand bond pour une société libre», s’est félicitée Nyke Slawik, l’une des deux députées transgenres du Bundestag.