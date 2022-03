Scène choc aux Oscars - L’alopécie, c'est quoi au juste?

Lors de la 94e cérémonie des Oscars, qui s’est tenue à Los Angeles dimanche soir, Will Smith a giflé l’humoriste Chris Rock après une blague sur les cheveux de sa femme, Jada Pinkett Smith. En effet, depuis janvier 2021, l’actrice s’est complètement rasée les cheveux, car elle souffre d’alopécie. Il faut dire que cette coiffure n’est pas un choix esthétique. Sur les réseaux sociaux, elle évoque publiquement son alopécie, une maladie auto-immune qui se traduit par une perte des cheveux, totale ou partielle.

En 2018, Jada Pinkett Smith commence à porter des turbans et parle de sa maladie pour la première fois: «C’était terrifiant quand ça a commencé. J’étais sous la douche un jour et j’avais juste des poignées entières de cheveux dans les mains. Je me suis dit que je devenais chauve. C’était la première fois de ma vie que j’ai littéralement tremblé de peur.» En décembre dernier, elle annonçait que sa maladie s’aggravait et qu’elle se rasait le crâne. «Cette alopécie et moi allons devenir amies», annonçait-elle alors.

Facteurs génétiques et coiffures trop serrées

Le dictionnaire Larousse définit cette maladie comme étant une «chute totale ou partielle des cheveux ou des poils due à l’âge, à des facteurs génétiques ou faisant suite à une affection locale ou générale». Une étude publiée en juillet 2019 dans le «Journal of the American Academy of Dermatology» a révélé que les Afro-Américains souffraient d’alopécie à un taux plus élevé que d’autres, les chercheurs suggérant qu’une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux pouvaient en être la cause.