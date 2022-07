Hesperange: L’altercation entre un élève et son enseignante crée l’émoi

Un enfant blessé à la lèvre, d’autres choqués, des parents perdus, des enseignants bouleversés, le directeur régional de l’Éducation nationale, présent sur place mercredi, pour tenter de «ramener le calme». Depuis lundi soir, l’émotion est forte à l’école communale de Hesperange. Un malaise né d’une altercation entre une enseignante et un élève de onze ans lundi lors d’un cours de sport. Si les responsabilités seront à déterminer, des coups auraient été échangés et l’enfant a été blessé à la lèvre.

«Petit noir»

«D’autres enfants aussi ont entendu. Il s’est énervé et est allé demander des comptes à l’institutrice», confie la mère qui invoque la «scolarité normale de son fils et l'absence d'altercation jusqu'ici avec un membre du corps enseignant». Mais, une fois le cours fini, le ton serait encore monté d’un cran. «Elle a pris une basket dans son sac et l’a frappé au visage, assure la mère. Mon fils a réagi et lui a mis un coup léger et des gens sont venus les séparer. D’autres enfants se sont énervés face au geste de l'enseignante».