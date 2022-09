Fondée en 1920, LALUX a été la toute première compagnie d’assurances luxembourgeoise active au Grand-Duché. Aujourd’hui, les entités LALUX, LALUX-Vie, APROBAT et DKV, figurent parmi les leaders du marché luxembourgeois des assurances. Les études tant internes qu’externes confirment régulièrement la qualité de service ainsi que l’expérience client avec LALUX. En effet, 98% des clients affirment être satisfaits de la gestion de leur sinistre.

LALUX ne dispose pas seulement de plus de 100 ans d’expérience, mais également du réseau d’agents le plus dense du Grand-Duché. LALUX est votre partenaire de confiance dans le domaine des assurances Non-Vie, Vie, complémentaire santé et construction.