Ivre et pas rapide : Lamar Odom arrêté car il roulait trop doucement

Le basketteur marié à Khloe Kardashian a été brièvement incarcéré après que la police l’a interpellé au volant de sa voiture parce qu’il roulait trop lentement. Il a échoué à un test de sobriété.

Les choses se compliquent encore pour Lamar Odom. Le sportif, qui est soupçonné d’être accro au crack et à la cocaïne et dont le mariage avec Khloe Kardashian serait sur le point de se terminer, a été arrêté par la police vendredi matin à 4h dans la vallée de San Fernando. Selon le Los Angeles Times, Odom circulait trop lentement et faisait des zigzags.