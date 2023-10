L’ambassadeur israélien à l’ONU accroche l’étoile jaune sur sa poitrine

«Comme mes grands-parents, et les grands-parents de millions de juifs, à partir d’aujourd’hui, mon équipe et moi porteront des étoiles jaunes», a-t-il ajouté en se levant pour accrocher à son costume une étoile jaune frappée des mots «Never again» (plus jamais ça), en référence à l’étoile dont le port était imposé aux Juifs par les Nazis. «Nous porterons cette étoile jusqu’à ce que vous vous réveilliez et condamniez les atrocités du Hamas».