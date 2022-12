Mondial au Luxembourg: «L’ambiance est devenue folle au Maroc»

Au Grand-Duché aussi, la communauté marocaine est très fière de l’exceptionnel parcours des Lions de l’Atlas au Qatar. Fatia est arrivée dans la région il y a 37 ans, et elle vibre à nouveau pour le Maroc. «Quand je regarde les exploits de 2022, ça me rappelle la belle équipe de 1986, battue 0-1 en 8es de finale par l’Allemagne», se souvient elle. «C’est formidable. Grâce à ce Mondial, tout le monde va savoir mettre le Maroc sur la carte».

Et notre supportrice du Maroc confirme: «L’ambiance est devenue folle au pays», sourit-elle. «Mon papa de 88 ans a installé, exprès, une chaîne pour regarder le foot, et malgré tout, il voyage dans tous les cafés avec le drapeau sur son dos. C’est génial, c’est très beau, on est vraiment heureux! Cette réussite du Maroc réunit tous les Maghrébins».

«Que le meilleur gagne»

«Jouer contre la France en demi-finale, ça va être exceptionnel! Que le meilleur gagne!», affirme déjà avec fair-play Fatia. «Je vais vivre ce match avec beaucoup d’impatience. On peut rêver de gagner la Coupe du monde, mais on n’y est pas encore. Il faut laisser du temps au temps, mais c’est possible. Je suis vraiment admirative du sélectionneur Walid Regragui. C’est génial, même les Algériens et les Tunisiens soutiennent le Maroc».