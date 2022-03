Expo2020 – L’ambiguïté des Emirats interpelle le Luxembourg

S.A.R. le Grand-Duc ; S.A. cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ), prince héritier d'Abou Dhabi et commandant suprême adjoint des Forces armées des Émirats arabes unis ; Jean Asselborn, ministre des Affaires étrangères et européennes.

La question ukrainienne l’illustre à merveille et le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn ne s’y est pas trompé en abordant l’ambiguïté des Émirats vis à vis de l’invasion russe en Ukraine lors de son entretien avec Mohammed ben Zayed dit «MBZ», prince héritier d’Abu Dhabi et leader politique du pays.

«Un problème entre les Émirats et les États-Unis»

Pétrole et oligarques

L’épineuse question de droits de l’Homme

Et puis, il y a le sujet toujours épineux des valeurs démocratiques et du respect des droits de l’Homme. Lundi, le Grand-Duc et Jean Asselborn ont rencontré Mohammed ben Rachid Al Maktoum, émir de Dubaï et Premier ministre, qui avait été accusé de séquestrer sa fille la princesse Latifa. L’affaire avait suscité un tollé au niveau médiatique l’année dernière.