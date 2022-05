Selon Biden : L’ambiguïté stratégique américaine sur Taïwan «reste inchangée»

Le président américain avait assuré la veille que les Etats-Unis défendraient militairement l’île si elle était attaquée par la Chine.

Joe Biden est à Tokyo depuis dimanche, où il rencontre mardi les dirigeants des autres pays du Quad, format diplomatique rassemblant en plus des Etats-Unis le Japon, l’Australie et l’Inde.

La Chine a vu rouge

«C’est l’engagement que nous avons pris», avait déclaré lundi, M. Biden, à Tokyo, quand la presse lui avait demandé si les Etats-Unis interviendraient militairement en cas d’invasion de Taïwan, à la différence de celle de l’Ukraine par la Russie. Taïwan, un territoire dirigé depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949 par un gouvernement autonome de Pékin, avait salué lundi, l’apparente extension de l’engagement américain à son égard formulée par M. Biden, tandis que la Chine avait vu rouge, invoquant sa «souveraineté» et accusant Washington de «jouer avec le feu».

