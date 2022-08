Auto : Lamborghini a déjà vendu tous ses bolides jusqu'en 2024

«Nous avons de plus en plus de personnes qui viennent chez Lamborghini», et le nombre de clients «n'est pas notre préoccupation» tant que «l'économie mondiale reste à peu près stable», explique le directeur. La marge d'exploitation a atteint 32% sur les six premiers mois, selon des résultats publiés début août, avec un bénéfice opérationnel de 425 millions d'euros pour 5 090 voitures vendues.