«L’amende, c’est ce que nous voulons éviter»

Mettre la radio à fond dans la rue, ne pas ramasser les excréments de son chien, faire des travaux hors des horaires autorisés, déposer des déchets sur la voie publique... Les Pecherten ont désormais davantage de pouvoir et peuvent sanctionner toutes ces incivilités.

Grâce à une loi entrée en vigueur le 1er janvier, les 230 agents municipaux, répartis dans 43 communes, se sont ainsi vus attribuer jusqu’à 17 compétences en plus. «Comme pour tout changement, il y aura peut-être, au début, des gens plus réservés, mais cet élargissement des compétences a été réclamé au niveau communal et syndical depuis près de 30 ans», insiste Steve Hatto, président de l’Association des agents municipaux (ASAM). Certaines tâches étaient déjà effectuées, «il n’y avait juste pas de cadre légal».