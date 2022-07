Fin du droit à l’avortement : L’Amérique se rue sur la pilule du lendemain

Des réserves pour les autres

«C’est complètement hallucinant de voir notre pays revenir en arrière en termes de droits civiques et d’autonomie de son corps», explique-t-elle. La pilule du lendemain est différente d’autres produits qui permettent de réaliser une IVG dite médicamenteuse, bien plus tard au cours de la grossesse. Elle est prise en une dose dans les cinq jours suivant un rapport sexuel non protégé. Plus elle est prise rapidement, plus elle est efficace.