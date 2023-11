«L’amour est dans le pré»: deux prétendantes sanctionnées pour leurs spoilers

La clause de confidentialité qu’elles ont signée avant le début de la diffusion de «L’amour est dans le pré»? Sophie et Maria ont décidé de s’en ficher. Et pas qu’un peu. Les deux femmes, prétendantes respectivement de Roméo et de Jean-Paul dans la saison 18 du programme (dans laquelle Julien Doré a «fait une apparition» ), n’ont pas eu la moindre hésitation quand il s’est agi de spoiler l’émission sur TikTok.

Lors de plusieurs live sur le réseau social, elles ont en effet révélé quelle était leur situation amoureuse et ont donc gâché une partie du suspense entretenu par M6 avant la diffusion du bilan de «L’amour est dans le pré», prévue le 13 novembre 2023. Sophie et Maria s’en sont également prises à Karine Le Marchand, l’animatrice du programme, l’accusant de ne protéger que les agriculteurs, dont David qui n’avait reçu aucun courrier, de ne rien faire pour les prétendantes et les prétendants, et d’être là uniquement pour empocher son salaire.