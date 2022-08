Football: Everton s'enfonce, Lampard déjà sous pression

Avec ses deux recrues françaises Boubacar Kamara et Lucas Digne, mais sans Morgan Sanson, qui n'est plus retenu dans le groupe, Aston Villa a doublé le score en fin de match (Emiliano Buendia, 86e), avant qu'un but contre son camp de Digne (87e) ne redonne espoir aux Toffees et quelques frayeurs au manager des Villans, Steven Gerrard, dans les dernières minutes.