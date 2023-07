Présentateur sur «France 2»: «L’amputation s’est bien passée»: Matthieu Lartot donne de ses nouvelles

Fin avril, Matthieu Lartot avait ému la France entière en annonçant qu'il devait se faire amputer de la jambe droite après une récidive du cancer du genou dont il avait été victime à l'adolescence. Il avait reçu de nombreux messages de soutien et a tenu à donner de ses nouvelles ce vendredi.

«Le chemin de la rééducation a débuté depuis deux semaines et le moral est au top!», a lancé sur Instagram le journaliste, présentateur de l'émission «Stade 2», sur France 2. «L’amputation s’est bien passée et les résultats de l’anapath sont tombés il y a 2 jours : il sont excellents» (NDLR: l'anapathologie consiste à analyser la présence d'une maladie dans les organes, les tissus ou les cellules).

«Beaucoup de travail pour remarcher»

«La chimio a fonctionné et l’opération a fait le reste», s'est-il réjoui avant de poursuivre: «Il ne s’agit pas de crier victoire trop vite car cette foutue maladie est sournoise mais les traitements sont derrière moi et désormais il s’agira d’une simple surveillance tous les 3 mois pendant 5 ans». Il sait que le chemin est encore long: «Il me reste beaucoup de travail pour remarcher mais je donne tout au quotidien pour revenir au mieux. Il faut savoir profiter chaque jour des petits progrès, pas à pas…»