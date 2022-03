A Los Angeles : Lana Del Rey est à nouveau célibataire

La chanteuse américaine de 34 ans s'est séparée de son copain, après sept mois de relation. Ils restent en bons termes.

Sean Larkin et Lana Del Rey s'étaient rencontrés en septembre 2019.

Tout est fini entre Lana Del Rey et Sean Larkin. C'est ce dernier qui a annoncé la nouvelle. «Pour l'instant, nous sommes amis, a-t-il déclaré au «New York Times». Nous nous parlons toujours, nous avons juste des emplois du temps chargés en ce moment.» L'Américain de 46 ans et la chanteuse de 34 ans s'étaient rencontrés en septembre 2019. Pour le moment, Lana ne s'est pas exprimée sur cette rupture.