Concert à la Rockhal : Lana Del Rey, le spleen à l’américaine

ESCH-BELVAL – Pour la première fois au Luxembourg, Lana Del Rey a fait savourer son univers si particulier aux 6000 spectateurs de la Rockhal, mardi soir.

Nouvelle icône de la mode, la jeune chanteuse arborait une robe blanche en dentelle que n’aurait pas reniée Marilyn Monroe. Un des nombreux clins d’œil à la culture américaine, totalement indissociable de son art. Une culture pop loin d’être unidimensionnelle, bien au contraire. Truffés de références, les clips vidéo accompagnant sa prestation n’ont eu de cesse de mettre à jour toutes ces subtilités, du Coca-cola aux figures christiques. Et Dieu Bénisse l’Amérique! Comment pourrait-il en être autrement? Enfant des beaux-quartiers de la Grosse Pomme, Lana Del Rey n’a jamais renié un certain classicisme bourgeois, tant au niveau vestimentaire qu’instrumental. Visuellement, l’Amérique populaire des années 60 occupe une place de choix. Tout comme sa fascination pour les cultures plus subversives, des rockeurs-bikers («Ride») aux rappeurs d’Harlem («National Anthem»).

Une esthétique façon bannière étoilée qui se prête parfaitement à ses ballades mélancoliques où désir et noirceur font bon ménage. Dans l’esprit, «Summertime Sadness», «Video Games» et «Born to Die» furent autant de moments de bravoure. En réalité, l’artiste n’a même pas eu besoin de changer le rythme de son spectacle, taillé pour son univers et porté par sa voix si particulière. Terminant sur un «National Anthem» symbolique, Lana Del Rey s’en alla ensuite communier avec ses fans comme une star d’Hollywood, enchaînant photos et autographes et laissant ses talentueux musiciens terminer le travail. Le rêve américain…