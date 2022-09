New York : Lana Del Rey sera étudiée à l’université

Après Taylor Swift, l’institut Clive Davis de l’université de New York mettra à l’honneur la chanteuse californienne dans un de ses cours.

On ignore si la chanteuse de 37 ans interviendra lors de l’un des cours qui lui seront consacrés. imago images/ZUMA Wire

Décidément, cette université de New York aime bien les chanteuses américaines contemporaines. Après Taylor Swift, voilà que le Clive Institute va maintenant s’intéresser à Lana Del Rey. La Californienne, qui avait été traquée par un harceleur, sera au centre d’un cours intitulé «Sujets dans la musique enregistrée: Lana Del Rey». Il commencera le 20 octobre 2022, et se poursuivra jusqu’au 8 décembre 2022. Il sera donné par la journaliste et auteure Kathy Iandoli.

La description du cours, relayée par «Variety», est la suivante: «Avec huit albums acclamés par la critique, la chanteuse, nommée six fois aux Grammy Awards, a inventé une dream-pop triste, mélancolique et baroque. Son style a contribué à changer et à réinventer le visage de la musique mainstream après 2010. Grâce à ses visuels saisissants et à son focus sur la santé mentale et les histoires d’amours toxiques, Del Rey a offert un nouveau tremplin aux artistes pour créer des œuvres «anti-pop» qui fonctionnent auprès du grand public».

La chargée du cours a ajouté auprès du média américain que l’artiste de 37 ans était un «modèle». «Elle est une pop star compliquée qui est connectée avec ses fans, non pas en raison de ce qu'ils ressentent pour elle, mais plutôt de ce qu’ils ressentent pour eux-mêmes. Lana a modifié les paramètres de la pop baroque et plus particulièrement de la «pop de fille triste», a estimé Kathy Iandoli.