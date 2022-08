Carnet blanc : Lance Armstrong s’est marié en France

La cérémonie s’est tenue au château La Coste, près d’Aix-en-Provence. L’ex-star du cyclisme et Anna Hansen, 41 ans, étaient entourés de leurs enfants pour ce jour inoubliable. Le couple est parent de Max, 13 ans, et d’Olivia, 11 ans. Armstrong est aussi papa de Luke, 22 ans, et des jumelles Grace et Isabelle, 20 ans, nés d’une précédente union.