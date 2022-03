Affaire «Luxleaks» : «Lanceur d'alerte» reconnu au Grand-Duché, mais...

LUXEMBOURG/STRASBOURG - Raphaël Halet est-il «lanceur d'alerte»? La question a été au cœur d'une audience devant la Cour européenne des droits de l'homme.

«Nous sommes ici pour entendre la cause d'un lanceur d'alerte», a lancé d'emblée Me Christophe Meyer, l'avocat de M. Halet, qui s'était vu refuser ce statut par la justice du Grand-Duché. Ce Français, qui était employé par le cabinet de conseil luxembourgeois PricewaterhouseCoopers (PwC), avait communiqué fin 2012 à un journaliste seize documents utilisés dans un reportage de l'émission française «Cash Investigation», diffusée en 2013 sur France 2. Il entendait dénoncer les «rescrits fiscaux», pratique qui permettait à de nombreuses multinationales de bénéficier de conditions très avantageuses accordées par le fisc luxembourgeois, a rappelé le conseil.

Avant lui, un autre informateur, également employé de PwC, avait copié 45 000 pages de documents confidentiels en 2010, remis au journaliste. À la suite d'une plainte de PwC, le premier informateur et le journaliste avaient été jugés, puis acquittés par la justice luxembourgeoise. Raphaël Halet, lui, avait été condamné à 1 000 euros d'amende. En mai dernier, la CEDH, saisie par M. Halet, avait donné raison aux juges du Grand-Duché, estimant qu'ils avaient ménagé «un juste équilibre» entre les droits de PwC et la liberté d'expression du requérant. Celui-ci avait demandé à plaider une nouvelle fois sa cause devant la juridiction européenne.