Espace : Le lanceur spatial japonais s'écrase et explose après son décollage

Des lancements commerciaux plus sûrs et moins coûteux

Mais la mission a été avortée une dizaine de minutes plus tard, alors que la vélocité de l’engin semblait diminuer anormalement. Le centre de commande a d’abord indiqué que l’allumage des moteurs du deuxième étage de la fusée n’était «pas confirmé», avant d’annoncer un ordre d’autodestruction parce qu’il n’y avait plus de «possibilité de réussir la mission».

L’imposant modèle H3, successeur des fusées H2-A, est censé permettre à l’avenir au Japon d’assurer des lancements spatiaux commerciaux plus fréquents, plus sûrs et moins coûteux pour être capable de rivaliser notamment avec le lanceur Falcon 9 de l’entreprise américaine SpaceX pour convoyer des satellites. La Jaxa était réputée pour la haute fiabilité de ses vols, mais elle connaît une série d’échecs depuis l’an dernier.