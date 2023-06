L’ancien chef de la police des polices inculpé pour viols sur mineure

Dernier épisode d’une série de scandales agitant les forces de l’ordre britanniques, un haut gradé a été inculpé pour trois viols et six agressions sexuelles sur une jeune de moins de 16 ans.

La police britannique a été secouée, récemment, par plusieurs scandales, avec des policiers accusés de comportements racistes, homophobes et misogynes, voire criminels. photo d’illustration AFP

L’ancien chef de la police des polices britannique a été inculpé pour viols et agressions sexuelles sur une mineure, une affaire qui vient s’ajouter à une série de scandales impliquant les forces de l’ordre britanniques, a indiqué le Parquet vendredi.

Michael L., 64 ans, avait annoncé, en décembre, sa démission de la tête de l’IOPC (Independent Office for Police Conduct), la police des polices britannique. Dans un contexte de crise de confiance envers la police britannique, le gouvernement avait alors expliqué qu’il faisait l’objet d’une enquête pour des faits anciens.

Il a été officiellement inculpé, vendredi, pour trois viols et six agressions sexuelles sur une enfant de moins de 16 ans, a indiqué le Crown Prosecution Service (CPS, le Parquet britannique). Les faits se seraient déroulés entre octobre 1985 et mars 1986. «Après avoir examiné attentivement tous les éléments de preuve qui nous ont été fournis par la police, nous avons autorisé l’inculpation de Michael L.», a indiqué Rosemary Ainslie, responsable au CPS.

Plusieurs scandales

Un porte-parole de l’IOPC a déclaré, vendredi, être «au courant de la décision du Parquet de l’inculper pour des allégations liées à des événements non récents». «Les procédures pénales étant en cours, nous ne sommes pas en mesure de faire d’autres commentaires.» Michael L. doit comparaître le 28 juin à Hull. Il dément les accusations portées contre lui.

La police britannique a été secouée, récemment, par plusieurs scandales, avec des policiers accusés de comportements racistes, homophobes et misogynes, voire criminels. En février, David C., un policier de 48 ans, a été condamné à la prison à perpétuité pour des dizaines de viols et d’agressions sexuelles contre douze femmes, qu’il terrorisait en mettant en avant ses fonctions.

Avant lui, le viol et le meurtre d’une jeune femme, Sarah Everard, par l’agent de police Wayne C., en 2021, avait suscité une onde de choc dans le pays.

Un grand besoin de réformes

De précédents rapports commandités après ces affaires ont déjà mis l’accent sur le besoin de réforme systémique au sein de différents services, notamment la Met Police de Londres, plus grande force de police du pays, avec plus de 43’000 officiers et employés.