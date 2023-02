Savoir-vivre: L’ancien majordome du roi Charles III donne des leçons de bonnes manières

Instagram / The Royal Butler

Grant Harrold a travaillé au service de la famille royale, y compris au sein de Highgrove House, la résidence du roi Charles III et de son épouse Camilla, de 2005 à 2011. Aujourd’hui, il se qualifie lui-même de «coach en matière d’étiquette» et assure la formation de futurs employés de maison au Royaume-Uni.

Sur les réseaux sociaux, il publie régulièrement des vidéos sous le pseudonyme de The Royal Butler, dans lesquelles il nous enseigne les bonnes manières. On y apprend notamment que le lait se verse toujours après l’eau du thé, car «il n’y a, après tout, que les bébés qui prennent leur lait en premier».

La manière de couper le fromage

Quant à savoir comment boire convenablement à la bouteille lorsque celle-ci est en plastique, Grant Harrold a la réponse: «Pas du tout!» Là encore, il fait référence au fait que seuls les bébés boivent à la bouteille, pas les adultes! Mais la leçon la plus drôle est probablement celle sur la manière de couper le fromage. Saviez-vous qu’on n’en coupe jamais la pointe? Remarquez, cela vous est peut-être complètement égal.

Maladresse calculée

Chaque vidéo du «majordome royal» est structurée de la même façon: il commence toujours par lancer un «Ladies and Gentlemen» en adoptant une posture droite et en affichant un air sérieux. S’ensuit une règle sur la manière de se tenir à table ou de manger, avant de conclure par une expression ironique, le sourcil relevé.

Il lui arrive aussi de commettre une petite maladresse de façon parfaitement calculée, bien sûr, pendant qu’il prodigue ses bonnes manières. On le voit notamment tenir le combiné du téléphone à l’envers ou on aperçoit son teckel «royal» lécher une coupe de champagne.

Une seule viennoiserie

La vidéo de Grant Harrold, qui lui a valu le plus de commentaires dans la presse, est celle dans laquelle il rappelle à ses followers de ne prendre qu’une seule viennoiserie au petit-déjeuner. Ce qui n’a pas manqué d’en outrer plus d’un(e). Dans les commentaires, on peut notamment lire: «Vous voulez dire qu’on a le droit d’en manger un, l’un après l’autre?».