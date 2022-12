Mondial 2022/8e de finale : L'Angleterre surclasse le Sénégal et affrontera la France en quart

Sterling, joueur-cadre de Gareth Southgate, est le plus capé des 26 Anglais au Mondial, avec 81 sélections. Il avait inscrit son 20e but et délivré sa 27e passe décisive contre l'Iran.