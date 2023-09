Langues étrangères au Luxembourg: Le chinois devant le portugais et l'italien

Sans surprise, la langue n°1 dans l'Union européenne, en 2021, c'est l'anglais: 96,8% des élèves du secondaire général l'étudient, contre 26,8% qui apprennent l'espagnol, 22,3% le français et 21,8% l'allemand. Suivent loin derrière l'italien (3,2%), le russe (2,8%), le néerlandais et/ou le flamand (1,2%) et le suédois (1,1%). Seuls 0,5% des lycéens européens apprennent le chinois.

Au Luxembourg, là encore sans surprise, 100% des lycéens du secondaire étudient au moins deux langues (français et allemand) et cela depuis l'enseignement fondamental. Ils sont suivis de près par les élèves français (99,7%) qui apprennent également au moins deux langues étrangères tout comme 84,4% des élèves belges, quand la moyenne de l'UE se situe à 61%. Seuls 57,2% des jeunes Allemands jonglent encore avec deux langues étrangères, à la fin du lycée.

Le français talonne l'espagnol en Allemagne

L'anglais, le français et l'allemand sont donc étudiés par l'ensemble des lycéens au Luxembourg. L'espagnol arrive loin derrière (10%), devant le chinois (5,2%), le portugais (4,4%) et l'italien (0,8%). En France, l'anglais prédomine (99,9%), devant l'espagnol (73%) et l'allemand (20,5%). Suivent l'italien (6,8%), le chinois (1,6%), l'arabe et le russe (0,5%) ainsi que le portugais (0,4%) et le japonais (0,3%).