Au Luxembourg : L’apéro-shopping, faire ses emplettes un verre à la main

LUXEMBOURG - Avec sa nouvelle boutique de prêt-à-porter, une entrepreneuse de la capitale veut démocratiser l’apéro-shopping.

Un petit verre, quelque chose à grignoter et des pièces exclusives de petites marques italienne et française, voici la formule que propose My Little Corner, mignonne boutique de mode située à deux pas de la place d’Armes. Le concept qui est cher à sa gérante, Audrey Molland, séduit de plus en plus. A tel point que la commerçante a décidé d’installer durablement le rendez-vous.

«C’était occasionnel mais beaucoup de clientes ont réclamé ce format. C’est une autre manière de faire du shopping, plus chaleureuse, plus détendue, avec plus de contact humain. C’est aussi parfois un moment pour se retrouver entre copines après la journée de travail» sourit Audrey, qui n’est pas à son coup d’essai. Avant d’ouvrir sa boutique à la rentrée dans les rues de la capitale, la Marseillaise a écumé les restaurants branchés du pays et les pop-up stores pour proposer les produits de sa boutique itinérante.

«J’installais mon stand dans un coin du restaurant. Certains clients étaient étonnés et curieux. C’est un concept qui n’est pas encore très répandu ici mais qui gagne à être connu. C’est un plus-value pour le commerçant et pour celui qui l’accueil» ajoute la Française. Côté rayons, Audrey a fait le choix de proposer des pièces exclusives, avec pas plus de deux exemplaires par modèle, en privilégiant des marques de petits créateurs. «Je veux amener l’ambiance des petites boutiques du Sud de la France» conclut-elle. L’ambiance du Sud, et la convivialité qui le caractérise.

