Le Luxembourg en bref: La polio a refait surface: pensez à vos rappels de vaccin

POST Luxembourg a effectué une mise à jour de son application eBanking « eboo », dont l’interface est désormais disponible en langue portugaise, en plus du luxembourgeois, du français, de l’anglais et de l’allemand. C'est ce qu'indique ce lundi la société dans un communiqué.

Les clients particuliers de POST Finance bénéficient de virements en ligne gratuits via l’application eBanking eboo et peuvent retirer sans frais de l’argent sur tous les distributeurs de billets, et ce indépendamment de l’exploitant du distributeur, au Luxembourg et à l'étranger, rappelle-t-elle.