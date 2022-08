Réseaux sociaux : L’app anti-Instagram BeReal inspire… Instagram

Le réseau social du groupe Meta teste une fonctionnalité qui donne deux minutes aux utilisateurs pour prendre et partager une photo à un moment aléatoire de la journée.

Une notification apparaît sur le smartphone à un moment différent chaque jour invitant l’utilisateur à capturer une photo et à la partager dans un délai de deux minutes. Le partage donne ensuite le droit de visualiser les images prises au même moment par les amis: le concept de l’app française BeReal, qui se présente comme un anti-Instagram pour son aspect censé être plus spontané et authentique que le célèbre réseau social, vient d’inspirer… Instagram lui-même.