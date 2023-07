En pré-commande: L’appli concurrente de Twitter développée par Meta est disponible

La nouvelle application du groupe Meta, qui vise à concurrencer frontalement Twitter, est désormais disponible sur les magasins d’applications mobiles pour iPhone et Android en précommande gratuite, a constaté lundi un journaliste de l’AFP. «Threads, an Instagram app», la nouvelle application, dont le nom signifie «fil» en anglais, devrait être disponible dans les prochains jours, et est décrite sur la boutique d’Apple, l’App Store, comme «l’application d’Instagram pour les conversations via du texte».