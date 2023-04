Cyclisme: L’application Strava a exclu Tadej Pogacar

Tadej Pogacar (UAE Emirates) a remporté le Tour des Flandres 2023 en solitaire. Il a bouclé les 273,4 km en 6 h 12’07’’, ce qui correspond à une moyenne de 44,1 km/h, la plus élevée de l’histoire.

Les logiciels informatiques incrédules

La performance hors norme du cycliste de 24 ans a écœuré ses adversaires et a semé le doute parmi les ordinateurs de l’application Strava, utilisée par les sportifs pour mettre leurs résultats en ligne afin de se comparer aux autre utilisateurs.

Dimanche, le plate-forme a temporairement exclu Tadej Pogacar, après qu’il ait enregistré ses paramètres au terme de son Tour des Flandres victorieux. Le temps de certains de ses partiels ont été signalés comme suspects et bloqués sur l’application et le site internet. Cela peut arriver lorsque les logiciels les jugent incohérents.

Signalé par la communauté

Thomas De Gendt, le coureur de l'équipe Lotto-Soudal, a répondu non sans humour à l’interrogation de savoir qui aurait pu balancer Pogacar. Il a tweeté: «Je suspecte Mathieu van der Poel».

Mais dimanche, l’application Strava a rectifié le tir. L’humain a repris le pas sur la machine et les temps du double vainqueur du Tour de France en 2020 et 2021 ont été réaffichés. Pour le plus grand plaisir des amateurs qui vont pouvoir aller se mesurer à la star sur les pentes du Vieux Quaremont.