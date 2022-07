polémique: L’appropriation culinaire lui reste en travers de la gorge

2,9 millions de vues. La vidéo que Daniela Rabalais, une foodista, a publiée sur TikTok le week-end dernier fait le buzz. Dans cette séquence enrobée d’ironie, l’Américaine d’origine mexicaine imite une blogueuse food et présente une «nouveauté»: le «taco saucisse» (sausage taco, en anglais). Chacun aura naturellement reconnu un hot-dog tout à fait banal.

Avec son clip pince-sans-rire, la résidente de Las Vegas dénonce l’appropriation culturelle dans le monde de la gastronomie. Une appropriation culinaire, en somme. Bien sûr, il ne s’agit pas d’interdire à qui que ce soit de cuisiner des plats du monde entier. Le reproche porte sur le fait de ne pas mentionner l’origine d’un plat, de changer son nom et de prétendre qu’on l’a créé.

«Il faut rendre à César ce qui est à César, martèle Daniela Rabalais. N’essayez pas de faire passer une version édulcorée d’un plat traditionnel pour le vôtre dans l’espoir d’en tirer profit». À l’instar de l’appropriation culturelle dans les domaines de la mode et de la beauté, l’appropriation culinaire fait polémique aux États-Unis.

Dans un article publié jeudi sur son site, NBC évoque des précédents tels que la «spa water», un mélange de fruits passés au mixeur en vogue sur les réseaux sociaux, qui, en réalité, est l’«aga fresca», une boisson typiquement mexicaine. Et de citer d’autres exemples de blogueuses food qui se sont vantées d’avoir inventé un bouillon à la viande et aux nouilles qui, en fait, est le pho vietnamien ou d’avoir amélioré le congee, un porridge de riz asiatique dont les différentes déclinaisons remontent à plus de 4 000 ans.