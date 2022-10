Moyen-Orient : L’Arabie saoudite veut briller au «Davos du désert»

Grands PDG et riches magnats participent dès mardi à un forum «à la Davos» en Arabie saoudite, qui cherche à briller après les scandales sur les droits humains et des tensions avec les États-Unis. La Future Investment Initiative (FII) a été lancée en 2017 comme un pendant au Moyen-Orient du célèbre forum économique organisé chaque année en Suisse, le royaume saoudien, le plus grand exportateur de pétrole brut, tentant de redorer son image. C’est le prince héritier Mohammed ben Salmane, dirigeant de facto du royaume, qui est à l’origine de cette initiative, l’un des nombreux projets visant à diversifier l’économie saoudienne.