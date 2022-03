Evénement au Luxembourg – L’arche de Palmyre commence à être installée

Événement au Luxembourg : L’arche de Palmyre commence à être installée

LUXEMBOURG - La réplique de l'arche détruite en Syrie en 2015 par Daech, qui pèse 13 tonnes, a commencé à être assemblée sur le parvis de l’abbaye de Neumunster, ce jeudi.

L’œuvre finale, en pierre, pèse 13 tonnes et mesure six mètres de haut, pour douze de large. Et elle est arrivée en kit, mercredi, dans neuf caisses en bois depuis la Suisse, où elle était exposée jusque-là. «C’est comme un grand Lego», glisse Hervé Comptdaer. L’Unesco a transmis son cahier des charges et des consignes. Désormais, il convient aux techniciens de l’abbaye d’assembler le tout. Jeudi à 10h30, le socle de trois tonnes était déjà posé. Si tout va bien, l’arche sera terminée ce jeudi soir.