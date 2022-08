Climat: L’Arctique n’a jamais eu aussi chaud depuis 7500 ans

Pour parvenir à leurs conclusions, les scientifiques ont étudié les cernes de plus de 3500 arbres congelés dans les sols de l’Arctique russe. Ces anneaux concentriques à l’intérieur du tronc équivalent chacun à une année du développement de l’arbre. «On mesure la largeur des cernes. Plus ils sont larges, plus cela signifie qu’il a fait chaud cette année-là; et plus ils sont fins, plus il a fait froid», résume le prof. Markus Stoffel. Les plus anciens spécimens étudiés remontent à l’an 5618 av. J.-C.