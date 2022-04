Accidents au Luxembourg: «L’argent investi dans la sécurité au travail n’est pas gaspillé»

Prendre des mesures pour la sécurité au travail, notamment dans le secteur du bâtiment, rapporte plus que cela ne coûte. C’est le message qu’ont voulu délivrer jeudi les acteurs du secteur, lors de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. L’accent était mis sur la prévention, car «un euro investi dans la sécurité correspond à deux euros récupérés au niveau de la compétitivité», assure Bruno Renders, directeur de l’Institut de formation sectoriel du bâtiment (IFSB).

«Même le plus grand imbécile peut être convaincu que l’argent investi dans la sécurité n’est pas gaspillé», complète Marco Boly, directeur de l’Inspection du travail et des mines (ITM). Les accidents du travail constituent «un fléau inacceptable», a lancé Georges Engel (LSAP), ministre du Travail. Chaque année, environ 27 000 se produisent. «La prévention reste l’outil premier, même s’il est difficile de mesurer son efficacité, car nous ne connaissons pas les accidents que l’on évite ainsi», reprend le ministre.

Cette année, l’accent était mis sur la lutte contre les chutes de hauteur, responsables de deux à cinq morts par an. Elles sont liées «à des problèmes de formations, pas toujours adaptées, d’utilisation du matériel et d’analyse de risques», résume Jacky Limousin, secrétaire général de l’ACSSL (Association des coordinateurs de sécurité et de santé au Luxembourg). «Les entreprises ne sont pas conscientes du danger pour leurs travailleurs. Elles se disent toujours: "On fait cela depuis 20 ans, pourquoi changer?"», estime Paolo Conde, coordinateur sécurité et santé au bureau d’étude Argest.