Colombie : L’armée a tué le principal chef de la dissidence des FARC

Le principal chef de la dissidence de l’ex-guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), Nestor Vera, alias «Ivan Mordisco», a été tué par l’armée avec neuf autres rebelles dans le sud-ouest du pays, a annoncé vendredi le ministre de la Défense. «Cette opération a permis le neutralisation de neuf individus sur ce premier front de la dissidence des FARC et la neutralisation de celui qui est surnommé Ivan Mordisco», a déclaré à la presse le ministre Diego Molano. «Le dernier grand chef des FARC est tombé et c’est une estocade finale aux dissidences», a ajouté le ministre.

700 000 dollars de récompense

Bogota soutient qu’Ivan Marquez a été victime récemment d’un attentat au Venezuela où il serait hospitalisé. Caracas évoque des «spéculations». «Aujourd’hui il n’y a plus en Colombie aucun des chefs, grands commandants, que possédaient les FARC. C’est un coup fondamental porté à leur projet de refondation», a ajouté le ministre Molano. Sans commandement unifié, les groupes dissidents des FARC comptent environ 5 200 hommes dans différentes régions du pays, selon l’ONG Indepaz, et se financent par le trafic de drogue et les mines clandestines. La majorité de ces hommes (85%) sont des nouvelles recrues qui n’ont jamais fait partie des FARC, selon la même source.