Birmanie : L’armée birmane accusée d’incendier des centaines de maisons

D’après des habitants du nord de la Birmanie, l’armée a incendié des centaines de bâtiments pendant un raid de trois jours.

L’armée birmane a incendié des centaines de bâtiments pendant un raid de trois jours dans la région de Sagaing, dans le nord du pays, ont accusé des habitants et des médias locaux. La région de Sagaing a été le théâtre de violents combats et de sanglantes représailles depuis le coup d’État militaire en Birmanie en 2021. Une «Force de défense populaire» locale y affronte régulièrement les troupes de la junte au pouvoir.

Selon des analystes, cette milice a surpris l’armée par son efficacité et les militaires ont mené à plusieurs reprises des frappes aériennes en appui des troupes au sol. D’après des habitants de la région et des médias, des soldats ont mis le feu à des centaines de maisons en trois jours la semaine dernière dans les villages de Kinn et de Ke Taung.