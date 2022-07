Sri Lanka : L’armée démantèle le principal camp de manifestants anti-gouvernement

Des centaines de soldats et policiers sri lankais ont investi le principal camp de manifestants anti-gouvernement dans la capitale Colombo dans la nuit de jeudi à vendredi et ont commencé à retirer les tentes des protestataires, a constaté un journaliste de l’AFP.

Des coupures d’électricité à répétition

Élu pour la période restante du mandat de Gotabaya Rajapaksa, qui se termine en novembre 2024, Ranil Wickremesinghe est à présent en quête d’un Premier ministre pour former un gouvernement. Le nouveau président hérite d’un pays de 22 millions d’habitants qui subit depuis des mois des coupures d’électricité, des pénuries de nourriture, de médicaments et de carburant.

L’île, qui a fait défaut en avril sur sa dette étrangère de 51 milliards de dollars, n’a plus de devises pour financer ses importations essentielles, et compte désormais sur un plan de sauvetage du Fonds monétaire international. Une large part des emprunts est due aux détenteurs d’obligations souveraines internationales, mais la Chine reste le plus important créancier étranger bilatéral du Sri Lanka, comptant pour plus de 10% de sa dette.