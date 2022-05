Corée du Nord : L’armée déployée pour aider à lutter contre l’épidémie de Covid

La situation sanitaire continue mardi de s’aggraver en Corée du Nord, où l’armée a été appelée en renfort pour distribuer des médicaments.

«De grands bouleversements»

Depuis que le pays a annoncé son premier cas de Covid, jeudi dernier, le dirigeant a pris personnellement en main la lutte contre l’épidémie, qui, selon lui, provoque «de grands bouleversements» dans le pays. Les autorités ont fait état de plus d’1,48 million de cas de «fièvre» et de 56 morts depuis l’apparition du Covid dans le pays et «au moins 663 910 personnes font l’objet d’un traitement médical», selon la même source.

Malnutrition chronique

Selon les experts, le pays ne dispose d’aucun traitement contre le Covid-19 et n’a pas les capacités pour tester massivement sa population. «La plupart des Nord-Coréens souffrent d’une malnutrition chronique et ne sont pas vaccinés, il n’y a pratiquement plus de médicaments dans le pays et l’infrastructure sanitaire est incapable de faire face à cette pandémie», a déclaré Lina Yoon, une chercheuse spécialisée sur la Corée, au sein de Human Rights Watch. Elle a appelé la communauté internationale à offrir des médicaments, des vaccins et des infrastructures à la Corée du Nord.