Allemagne: L’armée peine à recruter de nouveaux soldats

«Tout le monde parle du manque de personnel à la Bundeswehr. Cette année, nous avons 7% de candidats en moins par rapport à l’année précédente», a souligné mercredi, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, lors d’une conférence de presse dans un centre de recrutement de l’armée à Stuttgart. Et pendant la formation des candidats, «nous avons un taux d’abandon de 30%», a-t-il poursuivi.

Après plusieurs décennies de sous-investissement, le chancelier Olaf Scholz a mis en place un fonds spécial de 100 milliards d’euros, quelques jours après le début de la guerre en Ukraine en février 2022, pour moderniser l’armée allemande. En plus de manquer de matériel, l’armée n’attire pas assez de candidats, dans un pays vieillissant où le manque de main-d’œuvre touche tous les secteurs.

Femmes sous-représentées

«D’ici à 2050, il y aura 12% de personnes en moins dans la classe d’âge des 15-24 ans. Autant d’actifs en moins dont nous avons besoin dans la Bundeswehr», a observé M. Pistorius. Le ministre a pointé le manque de femmes, 10% des effectifs hors métiers du soin, et de «personnes issues de l’immigration», deux catégories sous-représentées dans les troupes.

Parmi les causes du manque d’attractivité des carrières, «le thème de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée est décisif» pour les jeunes générations, a-t-il observé. «Nous devons leur dire comment concilier famille et service», a-t-il ajouté, appelant également à miser sur des campagnes de recrutement réalistes, pas des «petits films style Mission Impossible comme à Hollywood».