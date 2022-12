Balkans : L’armée serbe en état d’alerte après des tensions au Kosovo

Alors que les tensions grimpent entre les autorités kosovares et la minorité serbe du pays, l’armée serbe a placé ses troupes en état d’alerte à la frontière, lundi dans la soirée.

L’armée serbe a indiqué avoir placé ses troupes en état d’alerte renforcée lundi soir, une situation qui souligne les tensions récentes au Kosovo voisin où ont eu lieu des tirs et des explosions et où des barrages routiers ont été érigés. «Le président de Serbie (…) a ordonné à l’armée serbe d’être au plus haut niveau de préparation au combat, c’est-à-dire au niveau de l’utilisation de la force armée», a déclaré le ministre serbe de la Défense, Milos Vucevic, dans un communiqué. Le général Milan Mojsilovic, chef des armées serbes, a annoncé avoir été dépêché par le président de Serbie Aleksandar Vucic à la frontière avec le Kosovo. «La situation là-bas est compliquée», a déclaré le chef d’état-major, à la télévision Pink dimanche soir, en route vers Raska, à dix kilomètres de la frontière avec le Kosovo.